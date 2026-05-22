«Сердце может прихватить». Тренер Федотов призвал бегунов не забывать о чекапах

Популярность любительского бега в России неуклонно растет. По данным Финансового университета при правительстве России, более 20,5% граждан регулярно выходят на пробежки и при этом более половины не проходят медицинские осмотры. Тренер по легкой атлетике Илья Федотов в комментарии ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил, что это грозит серьезными последствиями.

Он подчеркнул, что здоровый образ жизни — это не только занятия спортом, но медицинские осмотры хотя бы раз в полгода. Это позволит избежать внезапного ухудшения состояния на дистанции.

«Если наплевательски относиться к своему здоровью и просто получать справки без прохождения медицинских обследований, то в конечном итоге сердце может прихватить во время тренировок», — заявил Федотов.

В сентябре 2024 года во время марафона «Мосты Владивостока» скоропостижно скончался главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витютнев. Краевая прокуратура начала проверку по факту гибели 41-летнего участника марафона.