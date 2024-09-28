Штурман ТОФ умер во время марафона «Мосты Владивостока»

Главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витютнев умер во время марафона «Мосты Владивостока» во Владивостоке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЗАТО Фокино Приморского края Александр Баранов.

«Я с глубокой печалью и тяжелым сердцем сообщаю о тяжелой утрате. Капитан первого ранга, главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витютнев умер сегодня во время марафона „Мосты Владивостока“. Мы потеряли не только талантливого офицера, но и преданного своему делу человека с большим сердцем», — написал он.

Прокуратура по Приморскому краю сообщила в Telegram-канале, что начала после гибели участника марафона проверку.

«Мужчина 1983 года рождения погиб во время участия в марафоне „Мосты Владивостока“. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия, а также организации медицинского сопровождения мероприятия», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее житель Омска на спор отжался 239 раз и едва не умер.