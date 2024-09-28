Штурман ТОФ умер во время марафона «Мосты Владивостока»
Главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витютнев умер на марафоне
Главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витютнев умер во время марафона «Мосты Владивостока» во Владивостоке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЗАТО Фокино Приморского края Александр Баранов.
«Я с глубокой печалью и тяжелым сердцем сообщаю о тяжелой утрате. Капитан первого ранга, главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витютнев умер сегодня во время марафона „Мосты Владивостока“. Мы потеряли не только талантливого офицера, но и преданного своему делу человека с большим сердцем», — написал он.
Прокуратура по Приморскому краю сообщила в Telegram-канале, что начала после гибели участника марафона проверку.
«Мужчина 1983 года рождения погиб во время участия в марафоне „Мосты Владивостока“. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия, а также организации медицинского сопровождения мероприятия», — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее житель Омска на спор отжался 239 раз и едва не умер.