Сердечно-сосудистые болезни назвали лидирующими среди хронических неинфекционных

Список лидирующих хронических неинфекционных заболеваний в России возглавляют сердечно-сосудистые и онкологические, а также болезни легких. Об этом РИА «Новости» заявил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

Он уточнил, что названные им категории заболеваний расположились на первых трех местах в структуре смертности.

«Именно эти три группы патологий мы сегодня должны предотвращать в первую очередь», — подчеркнул Глыбочко.

По его словам, бороться с болезнями поможет ранняя диагностика и профилактика на основе современных технологий. Это снизит риск возникновения и развития инфаркта миокарда, метастатического рака и хронической дыхательной недостаточности.

Ранее врач Наталья Савицкая рассказала о пользе физической активности для человека. Ежедневные прогулки продлевают жизнь, способствуют улучшению памяти и концентрации внимания, а также снижают риск возрастной деменции и болезни Альцгеймера.