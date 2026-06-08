Нижегородский врач Савицкая отметила, что физическая активность улучшает работу мозга и продлевает жизнь

Эксперты подтверждают, что физическая активность положительно влияет на когнитивные функции человека. Она способствует улучшению памяти и концентрации внимания, стимулирует рост новых нейронов, снижает риск возрастной деменции и болезни Альцгеймера, а также повышает креативность и способность решать сложные задачи, рассказала сайту pravda-nn.ru рассказала врач Наталья Савицкая.

Чтобы увеличить физическую активность, специалисты рекомендуют начать с небольших шагов. Например, можно включить в свой распорядок дня ежедневные прогулки длительностью от 10–15 минут, постепенно увеличивая время до 30–60 минут.

Вот несколько советов для увеличения физической активности: — Используйте лестницу вместо лифта. Подъем по лестнице — отличная тренировка для ног и сердца. — Делайте активные перерывы. Каждые два часа работы за компьютером устраивайте 5–10 минутную разминку. — Замените поездки на общественном транспорте или автомобиле на велосипед или самокат. — Танцуйте. Это веселый и эффективный способ повысить физическую активность. — Проводите выходные активно — гуляйте в парке, катайтесь на роликах, играйте в подвижные игры.

Важно выбрать такой вид активности, который приносит удовольствие, и ставить перед собой реалистичные цели. Начните с небольших нагрузок и постепенно увеличивайте их. Тренировки с друзьями или в группе делают процесс более увлекательным. Не забывайте прислушиваться к своему телу и при необходимости снижать нагрузку или консультироваться с врачом.