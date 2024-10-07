Семь врачей не заметили агрессивный рак у подростка

Mail Online: в Британии семь врачей спутали рак у 17-летней девушки с усталостью

В Великобритании семь врачей общей практики проигнорировали тревожные симптомы агрессивного рака у 17-летней Руби Фуллер, списав ее плохое самочувствие на усталость и легкое недомогание. Только восьмой специалист направил ее на лечение, но после рецидива девушка умерла, сообщило издание Mail Online .

Руби Фуллер было 17 лет, когда она заметила, что стала быстро уставать, ее лицо опухало, а плечо часто болело. Врачи посчитали, что у подростка аллергия, а боль в руке появилась из-за ношения школьного рюкзака.

На вопросы ее матери, может ли у дочери быть рак, все семь врачей ответили, что она молода для такой болезни.

«Я погуглила симптомы Руби и прочитала о случаях рака легких, когда опухоль, давящая на вену в груди, может вызвать отек», — рассказала мать девушки.

По ее словам, врачи над ними посмеялись. Только восьмой врач направил на обследование, выявившее у девушки острую лимфобластную Т-клеточную неходжкинскую лимфому третьей стадии. К тому времени у Руби Фуллеп в груди образовалась опухоль размером почти девять сантиметров.

Девушка прошла через химиотерапию и трансплантацию стволовых клетов, ее выписали, но через шесть недель у нее случился рецидив. Спустя три недели она умерла.

Ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что включение в свой рацион молодого граната с косточками поможет снизить риск развития рака кишечника и вывести вредные вещества из организма.