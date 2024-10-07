Семь врачей не заметили агрессивный рак у подростка
Mail Online: в Британии семь врачей спутали рак у 17-летней девушки с усталостью
В Великобритании семь врачей общей практики проигнорировали тревожные симптомы агрессивного рака у 17-летней Руби Фуллер, списав ее плохое самочувствие на усталость и легкое недомогание. Только восьмой специалист направил ее на лечение, но после рецидива девушка умерла, сообщило издание Mail Online.
Руби Фуллер было 17 лет, когда она заметила, что стала быстро уставать, ее лицо опухало, а плечо часто болело. Врачи посчитали, что у подростка аллергия, а боль в руке появилась из-за ношения школьного рюкзака.
На вопросы ее матери, может ли у дочери быть рак, все семь врачей ответили, что она молода для такой болезни.
«Я погуглила симптомы Руби и прочитала о случаях рака легких, когда опухоль, давящая на вену в груди, может вызвать отек», — рассказала мать девушки.
По ее словам, врачи над ними посмеялись. Только восьмой врач направил на обследование, выявившее у девушки острую лимфобластную Т-клеточную неходжкинскую лимфому третьей стадии. К тому времени у Руби Фуллеп в груди образовалась опухоль размером почти девять сантиметров.
Девушка прошла через химиотерапию и трансплантацию стволовых клетов, ее выписали, но через шесть недель у нее случился рецидив. Спустя три недели она умерла.
Ранее эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что включение в свой рацион молодого граната с косточками поможет снизить риск развития рака кишечника и вывести вредные вещества из организма.