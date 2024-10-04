Диетолог Михалева: гранат снижает риск развития рака кишечника

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах граната. Он может стать отличной профилактикой сердечно-сосудистых и ревматологических заболеваний, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, красные плоды оказывают антиоксидантное, антимикробное и антиканцерогенное действия. Кроме того, они положительно влияют на состояние кожи, добавили «Известия».
Врач посоветовала есть молодой гранат с косточками. Содержащаяся в них клетчатка снижает риск развития рака кишечника, а также помогает выводить вредные вещества из организма.
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