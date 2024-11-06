«Съели и почистили». Малышева призвала россиян благодарить Бога за понос

Врач и телеведущая Елена Малышева призвал россиян поблагодарить Бога, если у них возник понос после приема зефира. Об этом она заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале .

Малышева вместе с соведущим, кардиологом Германом Гандельманом обсудили новость об отравленном зефире, после употребления которого пострадали посетители нескольких супермаркетов.

По словам Малышевой, в его составе находился сахарозаменитель мальтит. Это вещество может оказать слабительное действие, если съесть слишком много сладостей с ним.

Врачи также отметили, что в одном зефире содержится примерно 15 граммов мальтита. Гандельман при этом предупредил, что для взрослого человека дневная норма вещества составляет от 30 до 40 граммов. Если съесть коробку зефира за день, то возможен понос. Малышева же назвала диарею физиологичным процессом.

«У кого был понос — поблагодарите Бога. Вы тратите деньги на очистку кишечника, а тут вам — зефирку съели и почистили», — заявила она.

Ранее эндокринолог Александр Древаль объяснил, что сотрудники магазинов выставили лакомство не на ту полку по невнимательности. Он предназначался диабетикам.