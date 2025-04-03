Секс и мастурбацию на ночь глядя признали хорошей мотивацией для нового дня

Австралийские ученые исследовали влияние сексуальной активности на ночь глядя на утреннее самочувствие и мотивацию к новому дню. Изучали самоудовлетворение и половой акт с партнером. Результаты опубликовали в журнале Naked Science .

Сексуальная активность, завершившаяся оргазмом, способствовала хорошему ночному сну, она действовала, как снотворное.

«Специалисты предполагают, что этот расслабляющий эффект обусловлен комбинацией гормональных изменений: выбросом окситоцина („гормон привязанности“ или „гормон любви“), пролактина и снижением уровня кортизола („гормон стресса“)», — говорится в исследовании.

Авторы исследования оценили влияние различных типов сексуальной активности на объективные и субъективные показатели. Изучали отсутствие секса, маструбацию и секс с партнером.

«Сексуальная активность <…> значительно улучшила объективное качество сна за счет снижения уровня бодрствования после отхода ко сну и повышения его эффективности», — резюмировали исследователи.

В Китае влюбленная пара так громко занималась сексом, что соседи вызвали сотрудников экстренных служб. Крики партнерши они приняли за мольбы о помощи.