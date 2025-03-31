Пожарных вызвали в Китае из-за слишком громкого секса соседей

В Китае влюбленная пара так громко занималась сексом, что соседи вызвали сотрудников экстренных служб. Крики девушки они приняли за мольбы о помощи, сообщило «What’s the Jam?».

Жители Гуанчжоу позвонили в службу спасения и сообщили, что в одной из квартир многоэтажки избивают женщину. Бригада пожарных приняла вызов и прибыла на место. Их попытка проникнуть в квартиру попала на видео.

На кадрах один из пожарных сначала пытался выбить дверь ногой, а затем начал вскрывать ее с помощью металлического лома. В процессе вскрытия дверь неожиданно открылась и к пожарным вышел мужчина с голым торсом.

За ним вскоре появилась растрепанная девушка. Выяснилось, пара очень громко занималась сексом. Убедившись, что с ними все в порядке, пожарные уехали.

Ранее в России туристов предложили наказывать за интим на пляже. Аналогичные меры также необходимо ввести и для нудистов, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.