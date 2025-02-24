«Сделаете хуже»: россиянам рассказали об опасности антибиотиков при вирусных инфекциях

Распространившийся по России метапневмовирус нельзя лечить антибиотиками. Это только ухудшит состояние пациента и увеличит риски возникновения бактериальной инфекции. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он напомнил, что антибиотики при вирусных инфекциях бесполезны, а их бесконтрольный прием только снижает иммунитет из-за удары по микрофлоре кишечника. Возбудитель еще сильнее проявляет свои патогенные свойства в ослабленном организме.

«Ни в коем случае не применяем антибиотики. Это миф, который нам, каким-то образом внедрили в голову. Антибиотик работает только против бактерий. К сожалению, вызванное вирусами воспаление может протекать как бактериальное», — заявил Кондрахин.

Врач подчеркнул, что окончательный диагноз может поставить только специалист, но чаще всего россияне занимаются самолечением, которое не доводят до конца.

«Неправильное лечение, позднее обращение к врачу приводит к потере периода, когда просто нужно отлежаться, чтобы организм отдохнул. В итоге мы недолечиваемся и новая инфекция, которая есть в носу или во рту проявляет свои пагубные свойства и вызывает уже бактериальную пневмонию», — предупредил Кондрахин.

Вирусолог и руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в комментарии 360.ru ранее отметил, что метапневмовирус передается от человека к человеку. Среди основных симптомов заболевания он назвал высокую температуру, кашель, одышку и озноб.