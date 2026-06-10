Еще 32 тысячи заявок на путевки в санатории подали в Подмосковье с начала года

Подмосковные льготники могут бесплатно получить путевку в санаторий. С начала года онлайн-заявки на этот вид поддержки более 32 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления, право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевки предоставляют не чаще раза в год по медицинским показаниям в порядке очереди.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Отдых и здоровье» — «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками». Там же можно проверить свою очередь.

«Чтобы встать на учет на получение бесплатной путевки, нужно записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства, получить справку по форме 070/у и подать электронное заявление на портале госуслуг», — пояснили в министерстве.

Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней.