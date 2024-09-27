Самых старых людей в мире уличили в обмане
Демограф Ньюмен: старейшие люди врали о возрасте и плохо питались
Австралийский демограф Сол Ньюмен получил Шнобелевскую премию, которую вручают за самые нелепые открытия. Ученый выяснил истинный секрет долголетия, сообщило издание The Conversation.
Ньюмен рассказал, что заинтересовался темой долгожителей еще в 2010 году. По его словам, он проанализировал данные 80% людей, проживших более 110 лет. В результате выяснилось, что почти ни у кого из них не было свидетельства о рождении.
«В США насчитывается более 500 таких людей. У семи есть свидетельства о рождении. Что еще хуже, только около 10% имеют свидетельства о смерти», — подчеркнул демограф.
Если же говорить о «голубых зонах» — регионах, где люди предположительно достигают возраста 100 лет, то там все тоже очень интересно. Он отметил, что 82% жителей японского острова Окинава, прожившие более 100 лет, оказались мертвы. Секрет, как дожить до 110 лет, заключался в том, чтобы не регистрировать их смерть.
Еще одна причина такого долгожительства — пенсионное мошенничество.
Ньюмен своим исследованием опроверг утверждения, что самые старые люди в мире столько пожили благодаря правильному питанию, здоровому образу жизни и хорошей медицине.
Ранее стало известно, кто получил Шнобелевскую премию 2024 года. В числе победителей оказались японские и американские ученые, изучающие возможность мышей, крыс и свиней дышать анусом.