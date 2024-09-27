Самых старых людей в мире уличили в обмане

Ньюмен рассказал, что заинтересовался темой долгожителей еще в 2010 году. По его словам, он проанализировал данные 80% людей, проживших более 110 лет. В результате выяснилось, что почти ни у кого из них не было свидетельства о рождении.

«В США насчитывается более 500 таких людей. У семи есть свидетельства о рождении. Что еще хуже, только около 10% имеют свидетельства о смерти», — подчеркнул демограф.

Если же говорить о «голубых зонах» — регионах, где люди предположительно достигают возраста 100 лет, то там все тоже очень интересно. Он отметил, что 82% жителей японского острова Окинава, прожившие более 100 лет, оказались мертвы. Секрет, как дожить до 110 лет, заключался в том, чтобы не регистрировать их смерть.

Еще одна причина такого долгожительства — пенсионное мошенничество.

Ньюмен своим исследованием опроверг утверждения, что самые старые люди в мире столько пожили благодаря правильному питанию, здоровому образу жизни и хорошей медицине.

Ранее стало известно, кто получил Шнобелевскую премию 2024 года. В числе победителей оказались японские и американские ученые, изучающие возможность мышей, крыс и свиней дышать анусом.