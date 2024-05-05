Рвота, эпилепсия и кома. Россиянам рассказали, что может быть после укуса маленького клеща | 360°

Здоровье 05 мая 2024, 03:41 Рвота, эпилепсия и кома. Россиянам рассказали, что может быть после укуса маленького клеща Врач Шипулина: иксодовые клещи могут передавать вирусный энцефалит РИА «Новости»

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Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина заявила, что 20% клещей могут быть переносчиками сразу нескольких заболеваний. Ее слова передало издание «Царьград».

Она отметила, что чаще всего на улице можно встретить именно иксодовых клещей. Больше всего они нападают на животных, однако иногда могут сесть и на человека. Сам укус таких насекомых не очень опасен и почти не ощущается, потому что паразит вводит в рану обезболивающее вещество.

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При этом если до этого он укусил зараженное животное, болезнь может передаться следующей жертве. Именно поэтому нельзя легкомысленно относиться к укусам клещей, следует сразу обратиться к специалисту.

Одно из самых опасных заболеваний, переносимых от этих насекомых — клещевой вирусный энцефалит. Инфекция переходит в организм сразу, в момент, когда паразит присосался к коже.

«Болезнь сопровождается ознобом, высокой, до 40 градусов, температурой, тошнотой, рвотой, головной болью в области глаз и лба, светобоязнью, эпилептическими припадками, нарушением сознания и иногда комой», — заявила эксперт.

РИА «Новости»

Еще одно опасное заболевание, передаваемое через клещей — гранулоцитарный анаплазмоз. Он проходит как острая лихорадка. Способен поразить нервную систему, печень, кожу и даже костный мозг. Также существует вероятность хронического течения болезни.

Помимо этого, 20% клещей могут быть переносчиками сразу нескольких заболеваний. Это называется микст-инфекция. Встречается редко, но проходит очень тяжело. Часто начинаются осложнения, вплоть до летального исхода, предупредила Шипулина.

Ранее ветеринарный врач Ян Ермолов призвал хозяев осматривать собак на клещей сразу после прогулки. Он отметил, что укус насекомого может спровоцировать заболевание бабезиозом.