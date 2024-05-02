Ветеринар Ермолов призвал осматривать собак на клещей сразу после прогулки | 360°

Общество 02 мая 2024, 14:09 Ветеринар Ермолов призвал осматривать собак на клещей сразу после прогулки

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Ветеринарный врач Ян Ермолов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» призван хозяев собак осматривать своих питомцев на клещей сразу после прогулки. Эксперт пояснил, что укус насекомого может спровоцировать заболевание бабезиозом.

Клещ одного вида может паразитировать и на собаке, и на человеке, однако присасывается он к кому-то одному.

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«Если нашли клеща, для проявления бабезиоза критичны первые трое суток. Если сняли с питомца присосавшегося клеща, надо за ним понаблюдать три дня», — добавил Ермолов.

Если вы обнаружили у собаки повышение температуры и кровь в моче, питомца следует сразу же отвести в клинику.