Женщины решаются на аборт из-за того, что чувствуют себя неуверенно в финансовом плане или им не хватает моральной поддержки со стороны партнеров. Об этом рассказала 360.ru акушер-гинеколог Елена Ордиянц.

По словам врача, на аборт чаще всего приходят женщины двух категорий: либо молодые, еще не успевшие построить карьеру, либо женщины старше 30 лет, у которых уже есть дети и которые не планируют расширение семьи в ближайшее время.

Также Ордиянц назвала важным фактором поддержку женщины со стороны партнера.

«Многие женщины не соглашаются, не решаются на планирование беременности ввиду отсутствия партнера, с которым они готовы в дальнейшем эту беременность вынашивать и растить этого ребенка», — заявила она.

Она призвала заблаговременно говорить с женщинами о планировании беременности и создавать комфортные условия, в которых у них будет возможность и желание вынашивать ребенка.

При этом Ордиянц считает, что запрет абортов не решит ситуацию.

«Русскую, российскую женщину мало что может остановить, и запрет здесь однозначно мало что решит», — подчеркнула врач.

Вместо этого она предложила информировать женщин о последствиях прерывания беременности, а также, начиная с подросткового возраста, обучать методам контрацепции.

«Россия может предложить огромное количество средств контрацепции», — подытожила она.

Ордиянц призвала коллег-медиков перестать говорить о вреде гормонов и спирали, а вместо этого давать поддержку в планировании беременности.

Ранее гинеколог Тамара Мальцева выступила против сокращения срока аборта с 12 до девяти недель. Она заявила, что в этой инициативе может быть больше вреда, чем пользы.