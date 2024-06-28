Последствия будут ужасными. Гинеколог — о сокращении срока аборта до девяти недель

Гинеколог Мальцева: в сокращении срока аборта с 12 до 9 недель нет логики

В России предложили сократить срок проведения аборта без медицинских показаний с 12 до девяти недель. Врач-гинеколог, сексолог Тамара Мальцева заявила 360.ru, что многие женщины узнают о беременности гораздо позже, и эта инициатива может лишь навредить.

«До девяти недель мы можем обойтись медикаментозными средствами без инструментария. До шести недель прямо с хорошей гарантией, но допустимо до девяти недель. То есть это условно более щадящий для женщины срок», — сказала она.

Однако многие пациентки, сообщила гинеколог, узнают о беременности гораздо позже. Мальцева предупредила, что если срок аборта сократят, девушки просто не успеют принять решение.

«Очень часто женщина узнает о своей беременности в восемь, девять, 10 недель. И у нее просто может не быть возможности принять это решение. Нет логики, по которой необходимо сокращать эти сроки», — предупредила врач.

По мнению собеседницы 360.ru, инициатива депутатов направлена на решение демографических проблем, а не на заботу о репродуктивном здоровье. Она объяснила, что женщины, решившие не рожать, в случае запрета найдут другие способы прервать беременность, часто более опасные.

«К безопасности женщины это имеет слабое отношение, потому что, если она решит сделать аборт, будет искать какие-то другие способы. Если это запретят официально, то это будет, наоборот, более опасно для женщин», — заявила она.

Инициатива сократить сроки аборта принадлежала комитету Госдумы по охране здоровья. Депутаты направили обращение в Минздрав.