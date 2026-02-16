Ручки 72% магазинных тележек содержат следы фекальных бактерий

В США провели исследование, результаты которого показали, что в 72% изученных тележек для покупок нашли следы фекальных бактерий. Об этом сообщило издание BFM .

«Тележки для покупок в супермаркетах, которые постоянно используются и никогда не чистятся, стали рассадником бактерий. Согласно исследованию, проведенному в США, в 72% протестированных тележек были обнаружены следы фекальных бактерий», — отметили журналисты.

Как оказалось, двое из трех человек не моют руки после посещения туалета, а затем прикасаются к различным предметам, включая тележки в супермаркете.

Эта проблема актуальна и для других товарах в магазинах — товарах на полках и сенсорных экранах.

