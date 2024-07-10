Ростех получил разрешение на клинические исследования первой в России вакцины от гриппа и коронавируса
Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» проведет клинические исследования первой в стране и второй в мире вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Разрешение на испытания препарата «Ультрикс Комби» выдал Минздрав России.
Безопасность и переносимость препарата испытают с участием 370 пациентов.
«Мы приступаем к важнейшему этапу работы над вакциной. Двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование покажет действие вакцины в организме человека и оценит его эффективность», — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.
Вакцина «Ультрикс Комби» содержит компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа и вируса SARS-CoV-2, разработанные «Нацимбио». Компонент для защиты от ковида разработали компании группы «Артген биотех».
«Несмотря на то, что ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса, заболеваемость ковидом находится на высоком уровне, а текущие показатели смертности от ковида превосходят смертность от гриппа», — подчеркнул председатель Совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев.
По замыслу разработчиков, новый комбинированный препарат сократит расходы на вакцинацию от гриппа и ковида по отдельности. При этом общий иммунитет населения повысится и будет препятствовать развитию пандемий.
Ученые продолжают разрабатывать вакцины против рака в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты доклинических исследований такого препарата представят до конца года. После этого начнутся клинические испытания.
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