Ростех получил разрешение на клинические исследования первой в России вакцины от гриппа и коронавируса

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» проведет клинические исследования первой в стране и второй в мире вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Разрешение на испытания препарата «Ультрикс Комби» выдал Минздрав России.

Безопасность и переносимость препарата испытают с участием 370 пациентов.

«Мы приступаем к важнейшему этапу работы над вакциной. Двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование покажет действие вакцины в организме человека и оценит его эффективность», — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Вакцина «Ультрикс Комби» содержит компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа и вируса SARS-CoV-2, разработанные «Нацимбио». Компонент для защиты от ковида разработали компании группы «Артген биотех».

«Несмотря на то, что ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса, заболеваемость ковидом находится на высоком уровне, а текущие показатели смертности от ковида превосходят смертность от гриппа», — подчеркнул председатель Совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев.

По замыслу разработчиков, новый комбинированный препарат сократит расходы на вакцинацию от гриппа и ковида по отдельности. При этом общий иммунитет населения повысится и будет препятствовать развитию пандемий.

Ученые продолжают разрабатывать вакцины против рака в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты доклинических исследований такого препарата представят до конца года. После этого начнутся клинические испытания.

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