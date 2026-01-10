Российских туристов предупредили о нападении песчаных блох в Индии

Россиянам, отдыхающим на пляжах в Индии, нужно проявлять осторожность из-за песчаных блох. Об этом РИА «Новости» рассказала врач посольства Наталья Панфилова.

«При посещении курортных районов, таких как Гоа или Керала, осторожность надо проявлять при посещении пляжей в связи с укусами песчаных блох, по песку также надо передвигаться в обуви и не лежать на нем», — предупредила она.

Песчаные блохи — это паразиты, обитающие в южных широтах и на песчаных берегах морей. Насекомые кусаются и сосут кровь, но могут вызвать и ряд серьезных болезней.

Также на отдыхе в Индии важно пользоваться солнцезащитным кремом с высоким SPF, а при посещении джунглей носить высокую обувь.

Ранее стало известно, что Россия и Индия обсуждают возможность групповых безвизовых поездок для путешественников.