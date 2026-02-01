Российских мужчин заинтересовали увеличивающие пенис инъекции
Shot: пластика пениса при помощи инъекций стала популярной у россиян
Процедура утолщения пениса при помощи уколов гиалуроновой кислоты стала популярной у российских мужчин. По данным телеграм-канала Shot, пациенты записываются в профильные клиники за месяц вперед.
Опрошенные авторами специалисты заявили, что уколы не только увеличивают толщину, но и делают пенис более гладким.
Кроме того, это увеличивает время до наступления эякуляции. Эффект сохраняется до 18 месяцев. В случае неудобства препарат можно вывести раньше.
После процедуры пациентов предупреждают, что о половой жизни нужно забыть на две недели. Также есть риск образования отеков и уплотнений.
В минувший четверг, 29 января, стало известно о смерти бельгийско-израильского политика и бизнесмена Эхуде Арье Ланиадо во время операции по увеличению пениса во французской клинике в 2019 году. Следователи установили, что смерть пациента наступила из-за гипертрофии сердца, вызванной препаратами для эрекции, которые нашли в его гостиничном номере.