Российских мужчин заинтересовали увеличивающие пенис инъекции

Процедура утолщения пениса при помощи уколов гиалуроновой кислоты стала популярной у российских мужчин. По данным телеграм-канала Shot , пациенты записываются в профильные клиники за месяц вперед.

Опрошенные авторами специалисты заявили, что уколы не только увеличивают толщину, но и делают пенис более гладким.

Кроме того, это увеличивает время до наступления эякуляции. Эффект сохраняется до 18 месяцев. В случае неудобства препарат можно вывести раньше.

После процедуры пациентов предупреждают, что о половой жизни нужно забыть на две недели. Также есть риск образования отеков и уплотнений.

В минувший четверг, 29 января, стало известно о смерти бельгийско-израильского политика и бизнесмена Эхуде Арье Ланиадо во время операции по увеличению пениса во французской клинике в 2019 году. Следователи установили, что смерть пациента наступила из-за гипертрофии сердца, вызванной препаратами для эрекции, которые нашли в его гостиничном номере.