Российских гинекологов обучат навыкам убеждения

Врачей-гинекологов на Урале обучат навыкам убеждения с целью отговаривать россиянок от абортов. Об этом сообщила глава Минздрава Свердловской области Татьяна Савинова, ее слова привело Ura.ru .

Савинова отметила, что в Свердловской области намерены запустить специальное обучение гинекологов, чтобы они в ходе общения с будущей матерью помогли сохранить человеческую жизнь.

Савинова отметила, что количество абортов в регионе за последние четыре года снизилось более чем на 33%. Например, по итогам 2024 года в области зафиксировали 10 тысяч случаев прерываний беременности, тогда как в 2020-м — 15 тысяч.

«У медиков здесь есть большой ресурс, они могут отговорить от аборта. После консультирования за прошлый год порядка 1,5 тысячи женщин решили сохранить беременность», — заключила министр.

Ранее российского врача оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ сделать аборт.