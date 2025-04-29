Вологодского врача оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ сделать аборт

Исполняющего обязанности главного врача Вологодского городского родильного дома оштрафовали на 15 тысяч рублей за отказ в проведении аборта. Отказ медик объяснила устным указанием руководства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

«В отношении должностного лица <…> вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за отказ в предоставлении пациенту медицинской услуги при соблюдении им всех необходимых для проведения операции условий. <…> Ей назначено наказание в виде штрафа в минимальном размере — 15 000 рублей», — говорится в сообщении.

Жительница Вологды обратилась в родильный дом для прерывания беременности. Женщина прошла все необходимые процедуры и пришла в больницу с направлением на аборт. Но ей отказали, объяснив это устным указанием минздрава региона. Вологжанка сделала аборт в Ярославле, после этого она обратилась в прокуратуру.

Принятые властями Вологодской области меры привели к снижению числа абортов в первом квартале 2025 года на 92,4%. Это стало возможным благодаря отказам ряда частных клиник в проведении операций женщинам, заявил губернатор Георгий Филимонов.