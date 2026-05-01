Российская вакцина от меланомы дала первые результаты лечения

Отечественная вакцина от меланомы дала первые результаты лечения. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «НЕООНКОВАК» впервые применили в апреле, препарат ввели пациенту с меланомой.

«У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — сказал Гинцбург.

По его словам, пациенту предстоит ввести еще около 10 вакцин, поэтому главные иммунологические результаты еще впереди.

Пациент находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкологического диспансера.

Разработку персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии завершили в России в апреле 2026 года.