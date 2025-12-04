Россиянок предупредили о появлении усов из-за лишнего веса

Трихолог Матвеева: в России девушки чаще стали жаловаться на появление усов

В России девушки-подростки стали чаще обращаться за помощью к медикам из-за появления волос над верхней губой, на подбородке и животе. Об этом «Известиям» сообщила трихолог Анна Матвеева.

«Речь идет не о легком пушке, а о плотных темных волосках, которые хорошо заметны и вызывают выраженный дискомфорт», — сказала она.

По словам специалиста, это может свидетельствовать о гормональных и метаболических нарушениях. Подростки с лишним весом или ожирением чаще сталкиваются с нарушением менструального цикла.

Также у них может возникнуть избыток мужских половых гормонов — андрогенов. Из-за излишка калорий и низкой физической активности формируется инсулинорезистентность, что приводит к общему ухудшению здоровья.

Ранее стало известно, что от ожирения страдают более 125 миллионов детей в мире.