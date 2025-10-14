Нутрициолог Опальницкий заявил, что от ожирения страдают более 125 млн детей

Фитнес-тренер и нутрициолог Артем Опальницкий в беседе с ИА НСН обратил внимание на важность внимательного отношения к детскому здоровью, особенно в раннем школьном возрасте. Период с 5 до 10 лет признан наиболее опасным этапом, когда лишний вес может закрепиться надолго.

Опальницкий предоставил статистические данные, иллюстрирующие драматичность ситуации: в 1970-х годах ожирение диагностировалось лишь у 11 миллионов детей, в то время как к 2020 году Всемирная организация здравоохранения зафиксировала уже 39 миллионов маленьких пациентов с лишним весом. Последующие исследования подтверждают, что общая численность детей и подростков с избыточной массой тела достигла более 125 миллионов.

Тренер подчеркивает, что пятилетний период (до десятилетнего возраста) — это ключевой промежуток, когда необходимо внимательно отслеживать поведение ребенка, поощряя физическую активность и ограничивая сидячий образ жизни, связанный с гаджетами и телевидением. Установлено, что если ребёнок приобретает лишние килограммы до 10 лет, то в 80% случаев эта проблема сохраняется и после наступления подросткового возраста.