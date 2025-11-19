Россиянок научили справляться с насморком с помощью вибратора

Использование вибратора по назначению в определенных случаях может дать краткосрочный эффект при борьбе с заложенностью носа. Об этом 360.ru сообщила отоларинголог Екатерина Мерзабекян.

Специалист прокомментировала набирающий популярность тренд в TikTok, в котором россиянки лечат насморк, прикладывая вибрирующие устройства к носу. Авторы роликов утверждали, что такой массаж помог снизить отек и справиться с зависимостью от сосудосуживающих капель.

«Теоретически, наверное, такое возможно, но науке такие методы неизвестны. Однако при применении вибратора по прямому назначению, при возбуждении происходит выброс гормонов, которые могут сокращать сосуды», — сказала врач.

Мерзабекян добавила, что при оргазме вырабатывается достаточное количество адреналина, что может снимать заложенность носа. Впрочем, эффект будет краткосрочным.

Ранее россиян призвали не использовать капли от насморка дольше недели. В противном случае может возникнуть зависимость организма от препарата.