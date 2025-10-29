Врач Мухамадьяров призвал не использовать капли от насморка дольше недели

Оториноларинголог Нияз Мухамадьяров рассказал « Газете.ru » о частых ошибках при лечении насморка. К неправильным действиям он отнес длительное использование сосудосуживающих средств.

По словам врача, если применять капли от насморка более семи дней, последствием может стать зависимость организма от препарата.

«Также некоторые люди самостоятельно назначают себе применение антибиотиков для лечения насморка, особенно когда выделения из него становятся зеленоватыми или желтоватыми. Однако делать этого не следует», — отметил медик.

Для облегчения состояния Мухамадьяров посоветовал использовать готовые солевые растворы для промывания носа, пить достаточное количество воды и поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещении с помощью увлажнителя.