Россиянку, бросившую дочь в Бангкоке, сочли неадекватной
Shot: у россиянки, бросившей дочь в Бангкоке, может быть помутнение рассудка
У россиянки Эрики В., бросившей четырехлетнюю дочь в Бангкоке, может быть помутнение рассудка, она никого не узнает и не понимает, что происходит. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Как это произошло, никто не понимает. По словам знакомых, 34-летняя Эрика, жившая на острове Самуи, не употребляла наркотики и почти не выпивала. Сегодня у россиянки истекает виза, но она не может ее продлить.
Женщина пропала 12 сентября, почти сразу после прибытия в Бангкок. Ее дочь обнаружили горничные в номере отеля на следующий день. Сейчас девочка в тайском детдоме, но за ней прилетели родители Эрики.
Накануне ее нашли в хостеле в столице Таиланда. Женщина не смогла внятно объяснить, что с ней произошло.