Россиянку, бросившую дочь в Бангкоке, сочли неадекватной

Shot: у россиянки, бросившей дочь в Бангкоке, может быть помутнение рассудка

У россиянки Эрики В., бросившей четырехлетнюю дочь в Бангкоке, может быть помутнение рассудка, она никого не узнает и не понимает, что происходит. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Как это произошло, никто не понимает. По словам знакомых, 34-летняя Эрика, жившая на острове Самуи, не употребляла наркотики и почти не выпивала. Сегодня у россиянки истекает виза, но она не может ее продлить.

Женщина пропала 12 сентября, почти сразу после прибытия в Бангкок. Ее дочь обнаружили горничные в номере отеля на следующий день. Сейчас девочка в тайском детдоме, но за ней прилетели родители Эрики.

Накануне ее нашли в хостеле в столице Таиланда. Женщина не смогла внятно объяснить, что с ней произошло.