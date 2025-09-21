«Все заботятся о ней». Всплыли новые детали в деле пропавшей в Таиланде россиянки

В Таиланде нашли россиянку, которая считалась пропавшей. Эрику Владыко обнаружили в Бангкоке. Восемь дней назад она оставила четырехлетнюю дочь одну в отеле и отправилась в бар с европейцем. Сейчас с девушкой все в порядке, сообщили 360.ru в хостеле Here We Go Bangkok, где ее нашли.

«Она уехала за сим-картой. Мы видели ее 10 минут назад. Насколько мне известно, все наладилось. Вроде у нее семья приехала сюда. Не переживайте, все заботятся о ней. Она молодец. Она, конечно, плакала, но все хорошо, потому что за ней тут и тайцы смотрят, и англичане, и индусы, и поляки. Люди остаются из-за нее, не уезжают, отменяют билеты. Все ей гордятся», — рассказала собеседница 360.ru.

По данным Telegram-канала Shot, сотрудники хостела узнали пропавшую девушку и связались с российским консульством. Консульский работник приехал в хостел и побеседовал с 34-летней Эрикой. Она не смогла внятно объяснить, почему так долго отсутствовала.

Эрика 13 сентября ночью отправилась в бар в криминальном районе Сукхумвит. Перед этим ее засняли камеры видеонаблюдения в компании с европейцем. Сотрудники отеля обнаружили девочку и передали ее в детский дом.

Как уточнил Shot, пропавшая туристка делала маски для лица, когда ее нашли.

«Россиянка находилась в тусовочном хостеле в Бангкоке, пока ее дочка была в тайском детдоме. Сейчас 34-летней Эрике предстоит объяснить своей матери, как можно было оставить четырехлетнюю девочку одну в чужой стране», — отметили авторы материала.

Эрика родилась в Приморском крае. Последние годы она жила на острове Самуи, а свой дом сдавала в аренду.