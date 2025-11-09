Россиянки получили ожоги из-за разрекламированного в TikTok крема

Россиянки стали массово жаловаться в соцсетях на химические ожоги кожи лица после использования крема, разрекламированного в TikTok. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Насмотревшиеся роликов о способном за пару дней избавить от прыщей креме «Базирон» девушки стали активно использовать средство, несмотря на то что оно является лекарственным препаратом и продается в аптеках.

В составе крема есть бензоилпероксид, который борется с бактериями, но при излишнем применении способен сжечь верхний слой кожи. Пострадавшие не учли этого и использовали средство как обычный крем для лица.

Ранее косметолог Ирина Троицкая рассказала об ошибках в умывании, которые могут привести к старению кожи. Чтобы избежать проблем, нужно использовать средства с нейтральным pH.