Врач Троицкая рассказала, что ошибки в умывании могут приводить к старению кожи

Старение кожи — естественный процесс, однако некоторые ежедневные привычки могут ускорять его. Ошибки при очищении кожи лица, например, поверхностное умывание или пренебрежение этим этапом, способны негативно сказаться на ее состоянии. Врач-косметолог «СМ-Косметология» Ирина Троицкая рассказала «Газете.Ru», как неправильное умывание ускоряет старение кожи и как этого избежать.

По словам врача, недостаточное очищение приводит к тому, что на коже остаются остатки себума, косметики и загрязнений. Это стимулирует активность свободных радикалов, нарушая обменные процессы в клетках и приводя к потере упругости и преждевременному старению кожи.

Однако и чрезмерное очищение «до скрипа», особенно с использованием агрессивных средств, может быть вредным. Как подчеркнула Троицкая, это разрушает липидный барьер, вызывая обезвоживание и повышенную чувствительность кожи.

Для избежания проблем врач рекомендовала использовать мягкие очищающие средства с нейтральным pH и аккуратно промокнуть кожу после умывания. Завершить процесс очищения следует тонизацией, чтобы восстановить баланс кожи и подготовить ее к нанесению крема.