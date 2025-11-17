Россиянки начали кодироваться от шопинга: как это работает

Частные клиники в России начали кодировать российских женщин от навязчивой тяги к покупкам. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации источника, стоимость программы достигает 40 тысяч рублей. Врачи всего за один курс обещают полное исцеление от шопоголизма, в него входят четыре консультации психотерапевта.

Если беседа с врачом не дала результата, то шопоголичкам предлагают лечь в рехаб, где стоимость пребывания начинается от двух тысяч рублей за сутки.

В клинике девушек лечат медикаментозно, если у них находят психическое заболевание — расстройство импульсивного контроля, тревожность или депрессию. Врачи считают, что именно они могут быть первопричиной шопоголизма. В дополнение к лечению медики назначают антидепрессанты либо гипнотерапию.

