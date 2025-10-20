Психолог Кардиакос сравнила шопоголизм с зависимостью от алкоголя и наркотиков

Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что шопоголизм — это поведенческая зависимость, схожая с алкоголизмом и наркоманией. Она подчеркнула, что стремление совершать импульсивные покупки связано с системой вознаграждения мозга.

Когда человек приобретает желаемое, его мозг получает порцию дофамина — нейромедиатора, вызывающего чувство удовольствия и предвкушения. Со временем мозг привыкает к этой стимуляции и начинает требовать ее снова и снова, привел слова специалиста сайт NEWS.ru.

Кардиакос добавила, что покупка вещей может быть попыткой заглушить негативные эмоции. В моменты шопинга тревога снижается, но потом эффект проходит, и человек снова срывается на покупки, чтобы облегчить свое состояние. Так он попадает в порочный круг, заключила эксперт.