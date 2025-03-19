Врач Гозиев: личинки аскарид могут попасть в глаза через грязную воду и пищу

Офтальмомиаз — опасное заболевание, при котором ткани вокруг глаз или даже само глазное яблоко поражаются паразитами. Подробнее рассказал офтальмолог Сино Гозиев в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, поражать ткани способны как экзотические виды, так и обычные круглые черви и аскариды.

«Первые вызывают дирофиляриоз. Человек заражается при укусе комара, который ранее контактировал с инфицированным животным. <…> Личинки развиваются в организме человека до шести месяцев, достигая длины 20 сантиметров», — предупредил медик.

Токсокароз, добавил врач, вызывается личинками аскарид и может передаваться через загрязненную воду, пищу или контакт с зараженными животными. Черви мигрируют по кровеносным сосудам и могут проникать в глубокие структуры глаза, вызывая кератит, хориоретинит или абсцесс. Особенно часто токсокарозом болеют дети, которые играют на площадках, заявил окулист.