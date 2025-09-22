Россиянке с непереносимостью хеликобактера запретили целоваться

Отказаться от поцелуев рекомендовал российский гастроэнтеролог пациентке, обратившейся к нему с сильной болью в области желудка. В качестве причины врач назвал непереносимость бактерии хеликобактер пилори. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Опасный возбудитель передается через слюну, общую посуду, зараженную воду или еду. Бактерия вызывает сильные воспаления в желудке и может привести к язвам, гастриту или раку.

Хеликобактер пилори считается одной из самых распространенных в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число носителей возбудителя составляет до 50% населения всей планеты.

При этом у подавляющего большинства бактерия никак себя не проявляет, но у малой части зараженных она способна вызвать гастрит, язву и другие осложнения.

Врач-онколог Дмитрий Белков ранее рассказал, что избавиться от хеликобактера страдающие пациенты могут после курса антибиотиков. Но риск возвращения бактерии очень велик.