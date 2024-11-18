Онколог Белков рассказал, что хеликобактерная инфекция тесно связана с раковыми опухолями желудка

По словам медика, ученые еще несколько лет назад выяснили, что там, где бактерия селится, а именно — в нижнем пилорическом отделе желудка, начинается сильный воспалительный процесс. В последующем он ведет к болезням желудка, которые могут перерасти в рак.

«За открытие связи между бактерией и развитием болезней ЖКТ Маршалл и Уоррен в 2005 году были удостоены Нобелевской премии», — рассказал Белков.

Пациентам с хеликобактером удается вылечиться только после курса антибиотикотерапии и полного уничтожения бактерии. Медик уточнил, что на развитие рака влияет не только бактерия, но и язвы размером больше трех сантиметров.