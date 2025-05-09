Россиянкам посоветовали проверять аллергический статус до беременности

Планирующим беременность женщинам необходимо сдавать тест на аллергический статус еще до рождения ребенка, потому что предрасположенность к аллергии формируется до того, как новорожденный сталкивается с внешним миром. Об этом «Известиям» сообщила кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Врач отметила, что, если от аллергии страдает хотя бы один из родителей, то вероятность ее развития у ребенка значительно выше. Если аллергики — оба родителя, риск будет еще больше.

«Современные молекулярные тесты позволяют выявить реакцию на конкретные молекулы, вызывающие аллергию. Это дает возможность точнее определить, какие именно вещества или продукты представляют опасность, а также насколько велик риск развития тяжелой реакции», — сказала Станкевич.

Ранее экстрасенс Миронова посоветовала не публиковать фото с животом при беременности.