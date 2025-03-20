Экстрасенс Миронова посоветовала не публиковать фото с животом при беременности

Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, насколько опасно публиковать фотографии во время беременности в социальных сетях. Такие посты влекут за собой риски, передала «Вечерняя Москва».

Причина в том, пояснила эксперт, что снимки способны привлечь внимание людей с недобрыми намерениями, а также тех, кто испытывает трудности с зачатием. Более того, по словам эксперта, будущим мамам не рекомендуется показывать голый живот на фото. Это может навлечь сглаз на ребенка.

«Беременность — это всегда гордость и благословение божье. Она не должна служить поводом покрасоваться и показать себя», — заявила Миронова.

Она посоветовала женщинам бережно относиться к своему положению и отказаться от публичности в этом вопросе.