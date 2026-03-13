Россиянкам перечислили пять показателей женского здоровья

Пять показателей свидетельствуют о крепком женском здоровье. Их перечислил доцент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, гинеколог-хирург Алексей Шкляр в комментарии РИА «Новости» .

«Первый — регулярные менструации. Второй — состояние кожи и волос. Третий — индекс массы тела в пределах нормальных значений», — отметил он.

Также в список вошли хорошее настроение и здоровые дети. Золотое правило: у каждой женщины должен быть свой парикмахер, стоматолог и гинеколог. Тогда физическое здоровье и психоэмоциональное благополучие будут обеспечены на долгие годы.

На состояние кожи и волос негативно влияет хронический недосып. В таком случае повышается уровень гормона стресса — кортизола, и снижается синтез коллагена.