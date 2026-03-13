Врач Кондрахина рассказала, что хронический недосып негативно влияет на состояние кожи и волос

Международный день сна отмечают 13 марта, и это отличный повод вспомнить о том, как важен здоровый сон для красоты и молодости. Дерматологи давно знают: хронический недосып быстро отражается на состоянии кожи. Врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина рассказала Life.ru , что хронический недосып негативно влияет на внешний вид.

«В клинических исследованиях у людей, спящих менее пяти-шести часов в сутки, фиксируют более выраженные признаки фотостарения, снижение эластичности кожи и замедленное восстановление кожного барьера после ультрафиолетового воздействия», — отметила эксперт.

Когда человек не высыпается, у него повышается уровень кортизола — гормона стресса. Это приводит к усилению воспаления и снижению синтеза коллагена, который отвечает за плотность и упругость кожи. В результате ускоряется окислительный стресс — один из ключевых механизмов преждевременного старения. Даже одна бессонная ночь ухудшает состояние кожи: снижается увлажненность, ухудшается микроциркуляция, появляется тусклый оттенок и отечность.

При дефиците сна мелатонин и гормон роста вырабатываются хуже, а они участвуют в ночной регенерации тканей. С волосами ситуация не менее показательная: их корень, волосяной фолликул, активно реагирует на стресс и гормональные колебания. Хронический недосып может увеличивать долю волос в фазе телогена — фазе выпадения. Поэтому при длительном стрессе и нарушении сна пациенты часто отмечают поредение волос.

«Хорошая новость в том, что сон — управляемый фактор. И с точки зрения профилактики старения он работает не хуже многих процедур», — добавила специалист.

Для того чтобы организм лучше восстанавливался, важно спать семь-девять часов ежедневно, соблюдать строгий режим дня, создавать условия темноты в спальне, отказываться от гаджетов перед сном и снижать вечерний стресс.