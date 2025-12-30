Россиянкам объяснили необходимость вакцинироваться против ВПЧ

Гинеколог Милютина рассказала о необходимости делать вакцину от ВПЧ

Возможность бесплатно вакцинироваться от вируса папилломы человека (ВПЧ) позволит значительно снизить уровень распространения рака шейки матки в России. Об этом 360.ru сообщила акушер-гинеколог Мария Милютина.

«На сегодняшний день фиксируется много случаев рака шейки матки у молодых женщин из-за наличия ВПЧ. Вакцину колют для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и ускорения элиминации вируса», — пояснила врач.

К идее добавления вакцинации против ВПЧ в национальный календарь прививок специалист отнеслась положительно. Она отметила, что в ряде зарубежных стран, где уже введены аналогичные меры, уровень рака шейки матки удалось свести к минимуму.

Ранее стало известно, что прививка от вируса папилломы человека может стать бесплатной в 2027 году.