Россиянкам назвали оптимальный возраст для рождения ребенка

Минздрав: оптимальный возраст женщины для рождения ребенка — от 18 до 35 лет

Министерство здравоохранения России призвало информировать женщин об оптимальном возрасте для беременности и родов. Это указано в методических рекомендациях по диспансеризации.

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — подчеркнули в ведомстве.

Это касается россиянок, у которых нет хронических гинекологических заболеваний и факторов риска их развития.

Важно, чтобы питание было сбалансированным и включало достаточное количество белков, витаминов и микроэлементов. При подготовке к беременности особенно важны фолиевая кислота, железо, йод и магний, а также витамины B6, B12, D3 и E.

В рекомендациях также особое внимание уделено важности активного образа жизни и регулярному сну.

Ранее в Минздраве назвали рекомендательными консультации психолога для решения вопроса о деторождении.