В Минздраве назвали рекомендательными консультации психолога для решения вопроса о деторождении

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина заявила RT, что инициатива о направлении россиянок к психологу по вопросу деторождения носит рекомендательный характер.
Консультации будут проводиться исключительно с согласия пациенток.
«Данная мера направлена на профилактику искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости», — отметила Долгушина.
Если женщина в возрасте от 18 до 49 лет не имеет детей и не планирует их заводить, ей предложат консультацию психолога. При выявлении трудной жизненной ситуации будут задействованы социальные работники, которые расскажут о доступных мерах поддержки.
