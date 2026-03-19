В Минздраве назвали рекомендательными консультации психолога для решения вопроса о деторождении

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина заявила RT , что инициатива о направлении россиянок к психологу по вопросу деторождения носит рекомендательный характер.

Консультации будут проводиться исключительно с согласия пациенток.

«Данная мера направлена на профилактику искусственного прерывания беременности и повышение рождаемости», — отметила Долгушина.

Если женщина в возрасте от 18 до 49 лет не имеет детей и не планирует их заводить, ей предложат консультацию психолога. При выявлении трудной жизненной ситуации будут задействованы социальные работники, которые расскажут о доступных мерах поддержки.