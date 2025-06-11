Россиянка заболела менингитом из-за стейка

Россиянка попала в больницу с менингитом после того, как съела зараженный листериями стейк. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка» .

Сначала женщина почувствовала слабость и головную боль, но она не придала этому значения. Позже у россиянка развилась светобоязнь, началась гипоксия и рвота, а температура поднялась до 39,5. Также заболевшая жаловалась на потерю фокуса зрения и трудности при ходьбе.

Пациентку госпитализировали, врачи диагностировали менингит, вызванный бактерией Listeria. Женщина могла заболеть, съев стейк слабой прожарки. Микроорганизм также водится в немытых овощах и фруктах.

Listeria поражает центральную нервную систему, вызывает листериоз, энцефалит и менингит. Ранее эту опасную бактерию обнаружили в популярных купатах от компании «Мясницкий ряд».