Возбудителя листериоза обнаружили в популярных купатах

Опасную бактерию, которая может спровоцировать листериоз, нашли в популярных купатах от компании «Мясницкий ряд». Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, специалисты Роскачества изучили мясные изделия ряда производителей и выявили множество опасных нарушений.

В купатах от «Мясницкого ряда», по его информации, нашли листерии — возбудитель опасной инфекции для беременных, новорожденных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Листериоз может поразить центральную нервную систему, вызвать менингит, энцефалит и привести к летальному исходу.

В составе купатов «Останкино» выявили сульфаниламид, добавил собеседник Mash. Этот антимикробный препарат в больших дозах способен вызвать аллергию, тошноту, рвоту, неврит и спровоцировать проблемы с почками.

Нарушения обнаружили и в колбасках и купатах, которые производят компании «Ближние горки», «Слово мясника», «Ашан», «Мясницкий ряд» и «Рестория». Там специалисты нашли незаявленный стабилизатор каррагинан, способный вызвать воспаление кишечника, разрушение слизистой, вздутие, язву и нарушить метаболизм сахара.

Журналисты сообщили, что в ближайшее время нарушения пообещали исправить. Ряд компаний дополнительно проверит Россельхознадзор.

Ранее врач-терапевт вышей квалификации директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа рассказывала, насколько опасен листериоз для человека и как от него защититься.