Россиянка родила ребенка с неопределенным полом

Случай рождения ребенка с неопределенным полом зарегистрировали в Тюмени в этом году. Это происходит из-за редких мутаций некоторых генов во время формирования половых желез. В таких случаях на свет появляется младенец, у которого наружные и внутренние половые органы не попадают под определение пола. Об этом изданию 72.Ru рассказали тюменские санитарные врачи.

Собеседники журналистов пояснили, что такие нарушения внутреннего развития разрешаются хирургическим путем. Сначала у младенца берут анализы на хромосомы, чтобы уточнить генетический пол, а после проводят необходимое вмешательство.

Но этом не единственные пороки, которые находят у рожденных в Тюмени детей. Причин для таких отклонений большое количество, начиная от неблагоприятной экологии и хронических заболеваний у матери, заканчивая нарушениями течения беременности, связанных с предлежанием плаценты, анемией и другими случаями.

За год частота аномалий у новорожденных увеличилась на 18,8%. Чаще всего нарушения внутреннего развития находят у мальчиков.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что с начала года в регионе спасли 1,7 тысячи недоношенных новорожденных. При этом 140 младенцев появились на свет с экстремально низкой массой — менее 1,5 килограмма.