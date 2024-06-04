Более 100 новорожденных с низкой массой тела спасли в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье спасли почти 1,7 тысячи детей, появившихся на свет раньше срока. При этом 140 новорожденных были с экстремальной или низкой массой тела — менее 1,5 килограмма.

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Московской области работает шесть перинатальных центров и НИИ акушерства и гинекологии. В регионе создана трехуровневая система родовспоможения, направленная на оказание своевременной помощи женщинам и новорожденным.

Напомним, для будущих мам в Московской области работает портал. Там собрана вся актуальная информация о системе родовспоможения Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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