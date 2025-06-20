Россиянка не подозревала, что носила в животе опухоль диаметром 30 см

Сибирячка около года мучалась от боли в животе и обратилась за помощью, только когда ситуация стала критической. Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 удалили у нее опухоль диаметром 30 сантиметров, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В приемное отделение привезли 31-летнюю женщину с острой болью в животе, рвотой и высокой температурой, появившимися после алкоголя. Похожие приступы случались дважды — в сентябре 2024 года и феврале 2025 года. К врачам она не обращалась, пила обезболивающее.

Обследование показало перекрученную у основания цистаденому правового яичника диаметром около 30 сантиметров. Новообразование объемом 10 литров занимало всю брюшную полость. Хирургам пришлось удалить его вместе с придатками.

«При условии, что пациентка еще не реализовала репродуктивную функцию, удаление придатков снизило ее репродуктивный потенциал ровно на 50%», — сказала врач-акушер-гинеколог Олеся Боченкова.

В Москве врачи Российской детской клинической больницы спасли трехлетнюю девочку с опухолью размером с волейбольный мяч, сообщили «Известия». Она придавливала ребенку органы ЖКТ.