Россиянка два года болела ковидом с 89 мутациями

Ученые из НИУ ВШЭ и других институтов в России и за рубежом обнаружили самый длительный случай заражения коронавирусом. Одна из жительниц Калуги была носителем SARS-CoV-2 в течение двух лет. За это время вирус необычно быстро эволюционировал, сообщил журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology .

Группа ученых из России, Италии, Швейцарии, Великобритании и ЮАР исследовала образцы вируса, взятые врачами из Калуги у пациентки, обратившейся за помощью в сентябре 2022 года из-за проблем с кишечником. Женщина заразилась ВИЧ в 2005 году и никогда не получала антиретровирусного лечения, что сильно ослабило ее иммунитет.

После изучения генома вируса, его происхождения и мутации оказалось, что патоген относится к группе В.1.1. Это одна из первых вариаций вируса, широко распространенная в 2020 году. Затем она быстро исчезла. Таким образом, SARS-CoV-2 находился в организме пациентки на протяжении двух лет.

В геноме этой вариации вируса исследователи нашли 89 мутаций, которых нет у других вариантов из группы В.1.1.

«Проведенный нами анализ существенно расширяет имеющиеся свидетельства того, что эволюция коронавируса в организме людей с подорванным иммунитетом является одним из самых больших источников новых вариаций SARS-CoV-2, способных вызвать новые волны пандемии. Также нам удалось раскрыть важную роль желудочно-кишечного тракта в развитии хронического заражения коронавирусом», — отметили исследователи.

Анализ структуры мутаций показал, что многие из них возникли в процессе циркуляции вируса в пищеварительной системе. Это повысило его способность заражать клетки кишечника и желудка.

Ранее Роспотребнадзор развеял слухи о «новом необычном вирусе» в России. Как отметили специалисты, сейчас в стране фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди вирусов гриппа чаще всего встречаются штаммы A(H3N2).