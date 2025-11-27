Роспотребнадзор развеял слухи о «новом необычном вирусе» в России

Информация о появлении «нового необычного вируса» в России не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор опровергает сообщения о „новом необычном вирусе“, распространяющемся в России. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A (H3N2)», — процитировало ведомство РИА «Новости».

Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный эпидемиологический мониторинг и геномный эпиднадзор. В России не выявлено новых нетипичных патогенов.

Вакцинация против гриппа остается лучшей защитой от тяжелых форм болезни, отметили в пресс-службе ведомства.

«Сделать прививку еще не поздно», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве отметили, что на 47-й неделе текущего эпидемического сезона заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано более 6,4 тысячи случаев гриппа, что в 2,2 раза больше, чем на прошлой неделе. Среди выявленных штаммов преобладают вирусы гриппа A (H3N2).

За 47-ю неделю число заболевших COVID-19 увеличилось на 13,8%, достигнув около 8,2 тысяч случаев.

В России начала также расти заболеваемость внебольничной пневмонией. Врачи рассказали, как распознать воспаление легких и почему его ни в коем случае нельзя переносить на ногах.